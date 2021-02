Pogacar wint op Jebel Hafeet, eindzege UAE Tour bijna een feit

De eerste bergrit in de UAE Tour heeft al meteen voor afscheiding gezorgd. De finale op Jebel Hafeet werd gekleurd door uittredend winnaar Adam Yates en Tourwinnaar Tadej Pogacar. Yates deed er alles aan om alleen toe te komen maar kreeg Pogacar niet uit de wielen. In de slotmeters stond er geen maat op de versnelling van de jonge Sloveen. Harm Vanhoucke werd knap vijfde.

Thomas De Gendt (Lotto Soudal) en Tony Gallopin (AG2R-Citroën) kozen al vroeg voor het offensief. De twee routiniers verzamelden een maximale bonus van zes minuten maar kregen nooit het gevoel dat ze voor de ritzege zouden strijden. In het peloton werd het tempo goed strak gehouden en bij het opdraaien van de slotklim naar Jebel Hafeet waren eerst De Gendt en even later ook Gallopin eraan voor de moeite.

Oudjes Froome en Valverde gingen tamelijk snel overboord, vooral toen Ineos Grenadiers het gashendel volledig opendraaide in dienst van Yates. Pogacar hield wel het wiel, Almeida had het lastiger om stand te houden. Ook mee vooraan: Harm Vanhoucke.

De eerste aanval kwam van Sepp Kuss. De Jumbo-renner was geen bedreiging voor het klassement maar kreeg Yates en Pogacar mee. Het viel vooraan terug stil waardoor een aantal renners kon terugkeren. Een tweede versnelling van Kuss volgde, deze keer nam Pogacar wel over en ook Yates volgde opnieuw.

Kuss ging echter overboord, in de slotkilometer stond er geen maat op Tadej Pogacar. Met de bijhorende bonificaties neemt de Sloveen een serieuze optie op de eindzege in de UAE Tour.