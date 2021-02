Advocaten Bart De Pauw gaan niet in beroep: enveloppe van VRT blijft ongeopend

De verdediging van Bart De Pauw tekent geen hoger beroep aan bij de rechtbank van Mechelen. Dat melden de advocaten in een persbericht. De omslagen van de VRT, waarin het verslag van de preventieadviseur staat, blijven dus gesloten.

De rechtbank van Mechelen had op 11 februari al geoordeeld dat Bart De Pauw en zijn advocaten geen recht hadden om de omslagen van de VRT, met daarin de notities van de preventieadviseur van de VRT over haar gesprek met de actrices Maaike Cafmeyer en Liesa Naert, in te kijken. In een persbericht laat de verdediging nu weten dat het niet in beroep zal gaan tegen dat tussenvonnis.

‘We blijven er principieel bij dat de rechten van verdediging in een strafdossier een maximale transparantie vereisen van àlle stukken die erin zitten’, verklaart advocaat Michaël Verhaeghe. ‘Maar met vele maanden extra vertraging van het proces is de familie De Pauw ook niet gediend.’

De verdediging meent dat dit hun dossier niet zal afzwakken. ‘We beschikken over voldoende aanknopingspunten die ons toelaten om bepaalde zaken in de gesloten omslagen toch nog te kunnen reconstrueren’, aldus advocaat John Maes. ‘Wij kunnen onze pleidooien dus ook zonder die omslagen goed voorbereiden.’

Nu deze kwestie van de baan is, kan op de zitting van 25 februari de proceskalender bepaald worden.

Belang van de omslag

Het is bijzonder twijfelachtig of de inhoud van de omslagen iets nieuws aan het licht zou brengen. Volgens de advocaten van de vrouwen hebben de actrices later net hetzelfde verklaard bij de onderzoeksrechter. Die verklaringen heeft De Pauw wel kunnen inkijken.

Toch hoopte de verdediging de exacte bewoordingen van Naert en Cafmeyer te kunnen achterhalen. De inhoud ervan was namelijk de aanleiding voor de VRT om het jarenlange contract met Koeken Troef, het productiehuis van De Pauw, stop te zetten. Dat zou mogelijk van pas kunnen komen bij de burgerlijke rechtszaak die De Pauw zelf heeft aangespannen tegen de VRT. De Pauw en zijn gezin eisen een schade­vergoeding van 12 miljoen euro, omdat de samenwerking volgens hen onterecht werd stop­gezet.

In een verklaring hadden de vrouwen, die Bart De Pauw beschuldigen van onder andere stalking, al aangegeven dat ze geen probleem hadden met de opening. Maar volgens hun advocate, Christine Mussche, zou de ontzegeling wel het beroepsgeheim van de preventieadviseur uithollen.