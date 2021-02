Frederik De Swaef wordt co-hoofdredacteur bij Gazet van Antwerpen

Frederik De Swaef wordt vanaf 8 maart co-hoofdredacteur bij Gazet van Antwerpen. Hij zal de redactie leiden met hoofdredacteur Kris Vanmarsenille, die aan het einde van 2021 haar functie neerlegt en binnen de redactie senior writer wordt.

Dat meldt Mediahuis dinsdag. De Swaef stond als hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws mee aan de wieg van News City (DPG Media). Hij was er verantwoordelijk voor de digitalisering van de regioredactie. Daarvoor was hij hoofdredacteur van verschillende magazines en online platformen, waaronder Flair, Story, Nina en Teve-Blad.

‘Gazet van Antwerpen is al 130 jaar nummer 1 in de harten van de Antwerpenaren. Nu ook in mijn hart’, zegt De Swaef. ‘Van het mooiste dorp in de Kempen over Mechelen tot in ‘t stad: de Antwerpenaar zal ook de komende 130 jaar kunnen rekenen op de Gazet, op welke manier hij het nieuws uit de grootste provincie van Vlaanderen ook wil volgen.’

Frederik De Swaef zal samen met huidig hoofdredacteur Kris Vanmarsenille de hoofdredactie van Gazet van Antwerpen vormen. Vanmarsenille zal op haar beurt de functie van co-hoofdredacteur aan het einde van 2021 neerleggen om vervolgens binnen de redactie van Gazet van Antwerpen de rol van senior writer op te nemen.

‘De toetreding van Frederik tot de hoofdredactie maakt dat voor mij de dingen bijna als vanzelf in de juiste plooi vallen. Na bijna 7 jaar hoofdredacteurschap van Gazet van Antwerpen voelde ik al enkele maanden dat ik stilaan toe was aan nieuwe vooruitzichten. Ik keer eind dit jaar terug naar mijn grote liefde, het schrijven, en ik hoop vanuit die rol de Gazet verder te kunnen versterken met opinie, analyse, duiding en debat’, zegt Vanmarsenille.