Open VLD schorst El Kaouakibi voor zes maanden

De statutaire commissie van Open VLD heeft Sihame El Kaouakibi zoals verwacht voor zes maanden geschorst als bewarende maatregel. Het Vlaams parlementslid kwam recent in opspraak na aantijgingen wegens financiële malversaties bij haar Antwerps jongerenproject Let’s Go Urban.

De beslissing van Open VLD dateert al van vorige week en loopt dus tot halfweg augustus. Het orgaan kan die schorsing nog verlengen, maar ook inkorten, indien de gerechtelijke en andere officiële instanties sneller tot een besluit komen waarbij zou blijken dat deze bewarende maatregel niet verder noodzakelijk is.

Dat betekent dat het Vlaams Parlementslid geen partijlid meer is en voortaan als onafhankelijke zetelt. Ze mag daarom momenteel ook niet deelnemen aan partijvergaderingen.

Open VLD-voorzitter Egbert ­Lachaert vroeg de statutaire commissie twee weken geleden al om Sihame El Kaouakibi tijdelijk op non-actief te zetten. De instemming daarmee was nog maar een formaliteit, omdat Kaouakibi zelf ­akkoord gaat met de maatregel. De maatregel moet toelaten dat de Antwerpse politica zich in alle onafhankelijkheid kan verdedigen.

Het gerecht startte onlangs een onderzoek in de nasleep van het aanstellen van een voorlopig bewindvoerder bij de vzw Let’s Go Urban, het door El Kaouakibi opgerichte succesvolle jongerenproject in Antwerpen. Enkele ex-bestuurders vreesden na een audit dat er ‘financiële malversaties’ gebeurden bij de vzw. Het onderzoek naar mogelijke fraude bij vzw’s en andere vennootschappen van El Kaouakibi is ondertussen overgenomen door de Centrale Dienst voor Bestrijding van Corruptie (CDBC).

Tegenaanval

El Kaouakibi koos maandag resoluut voor de tegenaanval. Ze liet de audit controleren door haar juridische vertegenwoordigers Joris Vercraeye en Omar en Mounir Souidi, aangevuld met voormalig SP.A-­politicus en advocaat Johan Vande Lanotte. Die analyse pleit Sihame El Kaouakibi vrij van persoonlijke verrijking bij Let’s Go Urban. Maar de boekhouding was een zootje, en de manier waarop de vzw geleid werd, bedenkelijk.