Zo bereken je hoeveel je kunt lenen

Je hebt je eerste job en vindt dat het tijd is om op eigen benen te staan. Je kunt dat toffe huurappartement wel betalen, maar je hebt nog meubels en huisraad nodig. Als je daar niet al je spaargeld aan wilt geven, dan kun je een persoonlijke lening aanvragen. Maar lenen kost geld. Waarop moet je zeker letten?

Een jongvolwassene die zijn appartement wil inrichten, is maar een voorbeeld van een project dat je met een persoonlijke lening kunt financieren. Ook om je badkamer of keuken te renoveren, om een tweedehandsmotor te kopen of om eindelijk eens die droomreis te maken, kun je een persoonlijke lening gebruiken.

Het voordeel van een persoonlijke lening is dat je je droomproject meteen kunt realiseren. Je hoeft dus niet te sparen tot je eindelijk genoeg geld hebt. Je leent het geld nu en kunt het meteen uitgeven. Je hebt dan een paar jaar tijd om het bedrag terug te betalen. Bovenop het bedrag dat je geleend hebt, komt nog een beperkte rente (intrest), die vastligt voor de hele duur van de persoonlijke lening. De rente is de vergoeding voor de verstrekker van de lening.

Hoeveel kun je lenen?

Voor je op zoek gaat naar een lening, dien je na te gaan hoeveel je per maand zou kunnen afbetalen zonder in de problemen te komen. Daarvoor tel je al je inkomsten op en trek je er alle uitgaven vanaf. Dat klinkt eenvoudig, maar doe het grondig. Noteer goed wat je uitgeeft aan dagelijkse bestedingen (eten, horeca, ontspanning, vervoer), aan vaste kosten zoals verzekeringen, telecom en nutsmaatschappijen, aan kleding en reizen enzovoort. Vergeet ook de huur en de eventuele aflossing van je hypotheek of andere leningen niet. Het bedrag dat overblijft, zou je elke maand kunnen sparen of gebruiken voor een persoonlijke lening.

Maak een simulatie van je lening

Nu je weet welke maandelijkse aflossing haalbaar is, kun je berekenen hoeveel je daarmee kunt lenen. Gebruik daarvoor een online kredietsimulator. Daarin vul je het bedrag in dat je zou willen lenen en het project waarvoor je het wilt gebruiken. De simulator toont dan welk maandbedrag je daarvoor zou betalen, afhankelijk van de looptijd van de lening (bijvoorbeeld 24, 30 of 36 maanden). De simulator vermeldt een aantal mogelijke rentevoeten. De uiteindelijke rentevoet hangt af van jouw persoonlijk dossier.

Let ook op het jaarlijks kostenpercentage (JKP) van de lening. Het JKP omvat niet alleen de rente, maar ook alle andere kosten die aan de lening verbonden zijn.

Bij wie ga je lenen?

Persoonlijke leningen zijn te krijgen bij traditionele financiële instellingen. Ga niet alleen bij je vaste bank, maar vergelijk tarieven en voorwaarden van verschillende aanbieders. Let daarbij altijd op het JPK.

Een klassieke financiële instelling strijkt de rente op die jij voor je lening betaalt. Een alternatief daarvoor is een lening waarbij je onrechtstreeks leent van particulieren. Daarvoor gebruik je een collaboratief platform zoals mozzeno. Het platform van mozzeno werkt 100 procent digitaal. Je gebruikt hun website om een simulatie voor je lening maken, je dossier in te vullen voor de leningaanvraag en de goedgekeurde aanvraag te ondertekenen. Daarna krijg je het ontleende bedrag en ben je klaar om je persoonlijk project te realiseren.

Het platform van mozzeno heeft nog een aangename verrassing in petto. Als je elke maand je lening netjes hebt terugbetaald, krijg je op het einde een deel van de administratiekosten terug. Zo worden goede betalers beloond.

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.