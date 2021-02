Obama en Springsteen maken samen podcast

Voormalig Amerikaans president Barack Obama en rockster Bruce Springsteen hebben ­samen een podcast gemaakt: ­Renegades: born in the USA.

In ­Renegades: born in the USA praten The Boss en de ex-boss over de Amerikaanse samen­leving en hun eigen levens. Twee van de in totaal acht afleveringen staan al online, op de Zweedse streamingdienst Spotify.

Het nieuws vormde het pronkstuk van Spotify’s eerste grote persconferentie in bijna drie jaar. Daarbij beloofde het bedrijf onder ­andere een betere integratie tussen muziek en podcasts en een ­‘Hifi’-abonnement voor wie in ­hogere kwaliteit wil streamen.

Opvallend was dat Spotify een uitbreidingsgolf aankondigt naar 80 nieuwe landen, waardoor de dienst op 180 markten actief zal zijn. Zuid-Korea is daarbij de belangrijkste onontgonnen markt, maar ook landen zoals Kameroen, Oezbekistan, Fiji en Laos zullen toegang krijgen. Daarmee komt Spotify tegemoet aan een zorg van investeerders: nu streaming volwassen is in de kernmarkten van de popmuziek, rees de vraag waar de dienst nog kon groeien.