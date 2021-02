Scholen mogen weer op daguitstap

Voor alle leerlingen van het lager en secundair onderwijs zijn vanaf 15 maart weer buitenschoolse activiteiten van maximaal één dag toegelaten. Dat is gisteravond beslist. Vanaf diezelfde datum mogen bovendien ‘zeer kwetsbare groepen’ opnieuw voltijds naar school.

Voor brede versoepelingen is voorlopig nog geen ruimte, zegt het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) na overleg met de onderwijskoepels en virologen. Onzekerheid over de Britse variant en de vrees voor een stijging van de coronacijfers staan in de weg. De onderwijskoepels en de minister vinden dat ‘volledige normalisering van het volledige secundair onderwijs’ voorrang moet krijgen op andere versoepelingen.

Vanaf 15 maart mogen een aantal ‘zeer kwetsbare groepen’ weer voltijds contactonderwijs volgen. Het gaat om de kinderen en jongeren van het buitengewoon onderwijs en het deeltijds beroepsonderwijs. Volgens Raymonda Verdyck, hoofd van het gemeenschapsonderwijs, gaat het om zo’n 22.000 jongeren, ‘een beperkte groep’.

Motiverend

Vanaf dan zijn ook voor alle leerlingen van het lager en secundair onderwijs weer activiteiten van maximaal 1 dag buiten de schoolmuren mogelijk. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verboden. De klasbubbel moet maximaal gerespecteerd blijven, er moet een risico-analyse gebeurd zijn, er mag geen contact met andere mensen zijn en men moet eigen vervoer nemen.

Verdyck verdedigt op Radio 1 deze beslissing. ‘Het gaat om pedagogische uitstappen, waar leerlingen ook veel bijleren’. Ze benadrukt ook het motiverend karakter van de uitstappen

Verdere versoepelingen

‘Alle onderwijspartners, hierin gesteund door de Gems, wensen zo snel als veilig mogelijk een terugkeer naar het voltijds contactonderwijs in het volledige secundair onderwijs’, klinkt het. ‘Volgens alle voormelde partijen moet de volledige normalisering van het volledige secundair onderwijs voorrang krijgen op de andere versoepelingen in andere maatschappelijke sectoren.’

Minister Weyts zegt dat het nu wachten is op gegevens over de impact van de mutaties op het verloop van de pandemie. ‘Als de experten zeggen dat er over twee weken duidelijkheid is, dan gaan wij over twee weken weer samenzitten’, zegt hij.