Nieuwe Amerikaanse sancties tegen legerleiders Myanmar

De Verenigde Staten hebben maandag sancties opgelegd voor twee Myanmarese legerleiders. De militairen zijn op een zwarte lijst gezet, waardoor onder meer hun aandelen in de VS zijn bevroren.

Het gaat om generaal Maung Maung Kyaw, de opperbevelhebber van de luchtmacht, en luitenant-generaal Moe Myint Tun, een bevelhebber van een afdeling van het leger die zich bezighoudt met militaire operaties in de hoofdstad Naypyidaw.

De VS dreigen daarnaast meer maatregelen te nemen vanwege de staatsgreep die het leger van Myanmar begin deze maand pleegde. ‘Wij zullen niet aarzelen om verdere actie te ondernemen tegen hen die geweld in stand houden en de wil van het volk onderdrukken’, aldus Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. ‘Wij roepen het leger en de politie op om alle aanvallen op vreedzame demonstranten te beëindigen, iedereen die ten onrechte vastzit vrij te laten, te stoppen met aanvallen op en intimidatie van journalisten en activisten en de democratisch gekozen regering te herstellen.’

Ook het Amerikaanse ministerie van Financiën zegt in een verklaring dat ‘het leger de situatie moet terugdraaien en de democratisch verkozen regering moet herstellen’.

Eerder deze maand voerden de VS ook al sancties in tegen legerleiders in Myanmar. Hun zakelijke belangen werden bevroren, evenals 1 miljard dollar aan Myanmarese overheidstegoeden. Familieleden van de coupplegers vallen ook onder de strafmaatregelen. Verder werden controles op de export van goederen naar Myanmar aangescherpt.

Maandag vond er een nationale stakingsactieplaats die het hele land lamlegde, en ook op dinsdag kwamen er opnieuw mensen op straat om te betogen tegen de militaire junta.

In Myanmar ontstond grote onrust na de staatsgreep van 1 februari. Toen arresteerde het leger regeringsleider Aung San Suu Kyi. Haar politieke partij had de parlementsverkiezingen met overmacht gewonnen, terwijl een aan het leger gelieerde partij een zware nederlaag leed. De generaals betoogden vervolgens dat er gefraudeerd was. Ze beloven dat ze nieuwe verkiezingen zullen houden, maar hebben nog geen datum gegeven.