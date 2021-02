Amerikaanse staat Virginia schaft de doodstraf af

In de Amerikaanse staat Virginia wordt de doodstraf afgeschaft. Zowel de Senaat van Virginia als het lokale Huis van Afgevaardigden stemde voor de afschaffing. ‘Dit is een belangrijke stap voorwaarts om te zorgen dat ons strafrecht eerlijk en redelijk is’, aldus gouverneur Ralph Northam, die nu zijn handtekening nog moet zetten onder de beslissing.

Virginia is de staat waar het meeste doodstraffen werden uitgevoerd, namelijk 113 sinds 1976. De laatste executie dateert er van 2017, toen William Morva een dodelijke injectie kreeg na een schietpartij op een sheriff en een ziekenhuisbewaker.

‘Het wordt tijd dat we een einde maken aan deze ‘machinerie van de dood’’, klinkt het in een gezamenlijke verklaring van de gouverneur en de parlementsvoorzitters. ‘De doodstraf is geen eerlijk en effectief instrument.’

Virginia wordt daarmee de 23ste Amerikaanse staat waar de doodstraf verboden is. In het algemeen worden in de VS de laatste tijd veel minder doodstraffen uitgevoerd, vooral wegens de veranderende publieke opinie. Afgelopen jaar werden er 17 mensen geëxecuteerd. Huidig president Joe Biden is ook tegen de doodstraf.