Dan toch geen VAR in kwartfinales beker van België

In de kwartfinales van de Beker van België volgende week zullen de scheidsrechters niet kunnen rekenen op de assistentie van de VAR. Dat meldde de Pro League maandagavond. Dat de wedstrijd Eupen-Gent niet op televisie te zien is, ligt aan de basis van die beslissing.

De videoref zou bij de laatste acht in de Croky Cup zijn intrede maken, maar wordt geschrapt. Reden daarvoor is dat de ontmoeting tussen Eupen en AA Gent in de Oostkantons niet rechtstreeks wordt uitgezonden. Daardoor beschikt de VAR over te weinig beelden en camerastandpunten om cruciale fases te beoordelen. Geen videoref dus in een busje aan de Eupense Kehrweg.

De andere drie wedstrijden zijn wel te bekijken op televisie, waardoor er wel voldoende beelden zijn voor de VAR. Toch zal de videoref ook in die wedstrijden niet assisteren. De Pro League wil de competitie eerlijk laten verlopen. Iedereen moet met dezelfde wapens kunnen strijden. Om Eupen en/of AA Gent niet te benadelen ten opzichte van de zes andere kwartfinalisten, werd daarom beslist de VAR te schrappen voor alle kwartfinales.

In de halve eindstrijd zal de VAR wel ten tonele verschijnen.