Daft Punk was de revolutie waar robots op konden dansen. Met een bioscoopwaardige video trekt het duo de stekker uit meer dan 25 jaar van pompende beats en optredens ‘around the world’.

En toen was er Daft Punk. Het was 1997 en de hele wereld begon in clubs, cafés en slaapkamers te dansen als de robots en skeletten in de videoclip van ‘Around the world’, geregisseerd door Michel Gondry ...