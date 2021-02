Woonzorgcentra boeken vooruitgang bij infectiepreventie, maar er zijn nog werkpunten

Er is sinds de eerste uitbraak van covid-19 veel vooruitgang geboekt inzake infectiepreventie in de Vlaamse rusthuizen, maar er blijven werkpunten over. Dat stelde de Zorginspectie vast tussen juli en december vorig jaar, toen ze onaangekondigd binnenviel in 540 Vlaamse woonzorgcentra, of twee derde van het totaal.