EU neemt nieuwe sancties tegen vier Russen na arrestatie Navalni

De Europese Unie neemt nieuwe sancties tegen Rusland na de opsluiting van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni. Daarover hebben de ministers van Buitenlandse Zaken een akkoord bereikt.

De EU neemt sancties tegen vier personen die dichtbij de Russische president Poetin staan en die betrokken waren bij de arrestatie van Navalni. Zo wordt onder andere procureur-generaal Igor Krasnov genoemd. Het gaat om de bevriezing van tegoeden en een reisverbod.

Officieel zijn er geen namen bekendgemaakt. Dat zou binnen een week moeten gebeuren.

Voor het eerst worden sancties afgekondigd via de nieuwe ‘Magnitsky-wet’ die de EU toelaat sneller sancties af te kondigen tegen verantwoordelijken voor schendingen van de mensenrechten. Dat bevestigde topdiplomaat Josep Borrell.

Navalni zelf had de Europese lidstaten erop gewezen dat ze de oligarchen rond Poetin moeten viseren om het regime echt pijn te doen. Maar dat ligt juridisch moeilijk. Elk individu tegen wie de EU sancties neemt, kan naar het Europees Hof van Justitie stappen om die te laten vernietigen. Daarom moeten de EU-landen zorgvuldig te werk gaan en met stevige bewijslast aantonen dat die persoon op de een of andere manier betrokken is bij de schending van de mensenrechten.

Frankrijk, Duitsland, Polen en de Baltische staten hadden de 27 lidstaten opgeroepen een signaal naar Poetin te sturen. De arrestatie van Navalni lokte grote protesten uit in Rusland, waartegen het regime hard optreedt.

‘België steunt deze beslissing’, verklaart minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès. ‘Europa kan geen compromissen maken over zijn meest fundamentele waarden - dat is de boodschap hier. Toch is het zowel in ons belang als in dat van Rusland om de communicatiekanalen open te houden om de dialoog te verbeteren.’

Eerder trof de EU al sancties tegen Rusland wegens de annexatie van de Krim, de agressie in Oost-Oekraïne en de vergiftiging van Navalni.