Belgian Lions luisteren EK-ticket niet op met zege in slotduel tegen Tsjechië

De Belgische nationale basketploeg bij de mannen heeft maandag zijn laatste kwalificatiewedstrijd voor het EK 2022 niet kunnen winnen. De Belgian Lions, die voor aanvang van de partij hun EK-ticket al op zak hadden, verloren in hun bubbel in de Litouwse hoofdstad Vilnius tegen Tsjechië met 86-91 (rust: 40-51).

De Belgen begonnen laks aan de partij en keken na het eerste kwart (14-24) tegen een achterstand van tien punten aan. In het tweede kwart (26-27) herstelden de Lions het evenwicht maar toch moesten ze halfweg elf punten goedmaken. In het derde kwart (25-18) herpakte België zich, en knabbelde het aan de voorsprong van de Tsjechen. Die opflakkering bleek onvoldoende, want in het laatste kwart (21-22) diepte Tsjechië de kloof weer uit. Retin Obasohan liet zich in het Belgische kamp opmerken met 23 punten.

De nederlaag blijft voor de Lions zonder gevolgen, want ze plaatsten zich immers zaterdag voor het EK na een 88-65 zege tegen Denemarken. Litouwen en Denemarken kijken elkaar later maandag nog in de ogen op de zesde speeldag in kwalificatiegroep C.

Het EK, met een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie, staat van 1 tot 18 september 2022 op de agenda in Tsjechië (Praag), Georgië (Tbilisi), Duitsland (Keulen/Berlijn) en Italië (Milaan). De Belgische mannen nemen voor de vijfde keer op rij deel aan het hoofdtoernooi.