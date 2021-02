Een lng-tanker is erin geslaagd om in februari van China naar het Jamal-schiereiland te varen en daarmee de Noordoostelijke Doorvaart te maken. Tijdens zijn reis werd de gastanker vergezeld door de ‘50 Let Pobedy’, de grootste ijsbreker ter wereld. Vroeger was de doorvaart onmogelijk omdat het ijs te dik was, maar door de opwarming van de aarde is het meeste meerjarige zee-ijs verdwenen uit het gebied.