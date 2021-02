Engeland wil de coronamaatregelen ‘voorzichtig’ versoepelen. Daarvoor heeft premier Boris Johnson een vierstappenplan uitgewerkt.

Met meer dan 120.000 doden is het Verenigd Koninkrijk zwaar getroffen door de coronacrisis. Sinds 5 januari is er een strenge lockdown van kracht. Maar door de snelle start van de vaccinatiecampagne en een sterke afname van het aantal besmettingen kan Boris Johnson aan versoepelingen denken.

Johnson heeft zijn plan in het Lagerhuis toegelicht, vanavond rond 20 uur geeft hij een persconferentie. Volgens Johnson zal zijn stappenplan de maatregelen ‘voorzichtig maar onomkeerbaar’ versoepelen.

De heropening van de scholen is de grootste prioriteit. Vanaf acht maart moeten ze de deuren weer openen. Ook rusthuisbewoners mogen vanaf dan weer één bezoeker ontvangen. Vanaf 29 maart zouden zes mensen of twee gezinnen samen buiten mogen komen. Buitensporten is dan weer toegelaten.

Op 12 april - de tweede fase - zouden de kappers, niet-essentiële winkels en museums weer mogen starten, net zoals fitnesscentra, zwembaden en pretparken. Cafés en restaurants mogen mensen buiten bedienen.

De derde fase zal volgens Johnson niet voor 17 mei ingaan. ‘In open lucht zullen de meeste restricties zijn opgeheven, met een beperking van dertig mensen. Mensen mogen dan weer binnen in restaurants en cafés. Ook de cinema’s, theaterzalen en sportstadions mogen dan mensen ontvangen. Tot dertig mensen mogen huwelijken, begrafenissen en recepties bijwonen.

Eind juni

Tussen elke fase van het plan zitten minstens vijf weken. Zo kan de impact ervan geëvalueerd worden voor het land naar de volgende stap overgaat. Versoepelingen zullen afhangen van een aantal factoren, zoals de besmettingscijfers, de druk op de ziekenhuizen, het succes van de vaccinatiecampagne en de impact van nieuwe varianten.

Tegen 21 juni zouden mogelijk alle beperkingen tot het verleden behoren, verklaarde Johnson. Dat is de vierde stap. ‘Het einde is echt in zicht’, besloot Johnson.