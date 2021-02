Legendarisch electroduo Daft Punk split

Het Franse danceduo Daft Punk gaat uit elkaar. Dat laten ze weten in een video van niet minder dan 8 minuten getiteld ‘Epilogue’, een fragment van hun film Electrorama uit 2006. Een reden voor de breuk is niet bekend.

Thomas Bangalter en Guy-Manuel de Homem-Christo zetten Daft Punk stop. Het Parijse duo werkte sinds 1993 samen, al kwam hun eerste album Homework pas in 1997 uit. Het was een mijlpaal, met onvergetelijke nummers als ‘Around the world’ en ‘Da funk.’

Hun kenmerkende robotoutfits doken op voor de release van opvolger Discovery in 2001. De hits ‘One more time’ en ‘Harder, better, faster, stronger’ bevestigden hun status als wereldsterren. Onvergetelijk zijn ook de videoclips bij die plaat: korte maar heerlijke anime-afleveringen die samen de uiterst amusante film Interstella 5555 vormen.

De jaren nadien bleef de groep alomtegenwoordig in de collectieve verbeelding, met hun derde album Human after all, de live LP Alive 2007 en de soundtrack voor Tron: Legacy.

Twintig jaar na het prille begin liet het duo nog het album Random access memories los op de wereld, met het commerciële ‘Get lucky’, goed voor een miljoenenverkoop en twee Grammy awards. De samenwerking met Pharrell Williams leverde ook nog ‘Lose yourself to dance’ op. Het hele album voegde nog drie Grammy’s aan Daft Punks palmares toe. Album van het jaar was er één van.