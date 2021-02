Disney+ plaatst waarschuwing bij Muppet Show: ‘Het was toen verkeerd en nu nog steeds’

De streamingsdienst Disney+ zette afgelopen week de vijf seizoenen van de originele Muppet Show online en heeft er een disclaimer bij geplaatst.

‘Dit programma bevat negatieve voorstellingen en/of een verkeerde behandeling van mensen of culturen. Deze stereotyperingen waren toen al verkeerd en zijn dat nu nog steeds’, staat er te lezen. ‘We hebben besloten deze inhoud niet te verwijderen, omdat we de schadelijke gevolgen ervan willen erkennen, zodat we ervan kunnen leren en een maatschappelijk debat op gang kunnen brengen voor een inclusievere toekomst voor iedereen.’

Voor 18 van de 118 afleveringen geldt die waarschuwing. In een van de episodes is bijvoorbeeld zanger Johnny Cash te zien terwijl hij optreedt met aan de muur een confederale vlag. Het gebruik van die vlag is vandaag erg controversieel. De rode vlag met blauw kruis en witte sterren werd tijdens de Amerikaanse burgeroorlog gebruikt door de zuidelijke staten, die zich verzetten tegen de afschaffing van de slavernij. Tegenstanders zien de vlag dan ook als een symbool voor racisme en blanke overheersing.

In een andere aflevering brengt acteur Spike Milligan het nummer It’s a Small World . Daarbij passeren een hoop internationale clichés.

Ook een van de originele afleveringen werd niet online gezet. Een reden wil Disney daarvoor niet geven. Maar vermoedelijk heeft het te maken met de veroordeling voor kinderporno van Muppet-schrijver Chris Langham. Hij moest onverwacht de plaats innemen van een komiek destijds. Maar in 2007 werd hij veroordeeld tot 10 maanden cel. Zijn aflevering ontbrak eerder ook al op de dvd’s van de Muppet Show.