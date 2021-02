‘Bezette stad’ van Paul van Ostaijen heeft 725.000 euro gekost

725.000 euro. Dat is de prijs die de Vlaamse overheid, via tussenkomst van antiquariaat Demian, betaald heeft voor het unieke handschrift van ‘Bezette stad’ van Paul van Ostaijen. De verkoper wenst anoniem te blijven.

Vanmorgen werd het handschrift door minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) voor het eerst aan het publiek getoond in Antwerpen, waar het bewaard zal worden. Een stralende Matthijs de Ridder, de literatuurwetenschapper die momenteel de biografie van de dichter afwerkt, verklaarde nog eens de bijzondere status van de aanwinst.

Het manuscript van Bezette stad van Paul van Ostaijen (1896-1928) is onverwachts boven water gekomen en geldt als een mijlpaal. Het heeft ogenschijnlijk de bezetting van Antwerpen door de Duitsers in 1914 als onderwerp. Van Ostaijen schreef het in Berlijn. Hij was kort voor de wapenstilstand in 1918 naar de Duitse hoofdstad gevlucht uit schrik om opgepakt en veroordeeld te worden door het Belgische bewind wegens zijn activistische houding tijdens de oorlog.

Het honderd jaar oude document is meteen gescand en toegankelijk gemaakt via collectie.antwerpen.be/bezette-stad. Vanaf 27 maart is het bekijken in een tentoonstelling in het Letterenhuis.

