Italiaanse ambassadeur in Congo sterft bij gewapende aanval op VN-konvooi

Tijdens een aanval op een konvooi van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) kwam de Italiaanse ambassadeur in de Democratische Republiek Congo om het leven. Dat wordt bevestigd door het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Italiaanse ambassadeur in Congo, Luca Attanasio, werd neergeschoten in Virunga National Park in de buurt van Goma in het oosten van het land. Hij reed mee in een konvooi van het WFP, dat in een hinderlaag terechtkwam. Het is niet bekend wie de aanvallers waren.

Het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat bij de hinderlaag ook de Congolese chauffeur en een Italiaanse veiligheidsagent om het leven kwamen.

De Italiaanse ambassadeur in Congo, Luca Attanasio, kwam om het leven bij een aanval op een VN konvooi. Foto: EPA-EFE

De aanval gebeurde om kwart over tien - kwart over negen Belgische tijd - ’s ochtends. Volgens de gouverneur van de provincie Noord-Kivu losten de aanvallers waarschuwingsschoten. Ze doodden de chauffeur en leidden de anderen het bos in, met de bedoeling hen te ontvoeren. Toen parkopzichters hen opmerkten en het vuur openden, schoten de aanvallers de veiligheidsagent en de ambassadeur neer.

In het oosten van Congo zijn tientallen milities actief om de controle over de kostbare grondstoffen te bemachtigen. Ze viseren regelmatig parkopzichters. Vorige maand nog stierven zes van hen in een eerdere hinderlaag.