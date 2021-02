Ex-coach Bree BBC wordt trainer in de NBA

Amerikaanse basketbalcoach Chris Finch gaat aan de slag bij de Minnesota Timberwolves. De Amerikaanse trainer heeft een verleden bij Bree BBC en Belfius Mons-Hainaut. De 51-jarige coach komt over van de Toronto Raptors, waar hij assistent-coach was.

De beslissing om Finch aan te stellen viel na de 103-99 nederlaag tegen de New York Knicks. Finch neemt de Timberwolves over van Ryan Sounders, die de club verlaat met 43 overwinningen en 94 nederlagen in iets meer dan twee seizoenen. De Timberwolves staan momenteel laatste met 7 overwinningen en 24 nederlagen.

Finch startte zijn carrière als coach bij de Sheffield Sharks in Engeland maar passeerde ook in België. De Amerikaan leidde Bree BBC naar hun enige titel ooit in 2005. Daarna vertrok hij naar Mons-Hainaut samen met enkele spelers van Bree. Hij bracht Mons tot in de finale van de FIBA EuroCup in 2008. In de finale moest zijn team zich gewonnen geven aan het Letse Barons LMT.

Van Mons ging het naar de Rio Grande Valley Vipers in de D-League, de voorloper van de G-League. Finch won de Western Conference en het hele kampioenschap met zijn Vipers en werd tot coach van het jaar benoemd. Daarna maakte hij de stap naar de NBA als assistent-coach bij de Houston Rockets. Na Houston zat hij bij de coaching-staff van de Denver Nuggets, New Orleans Pelicans en de Toronto Raptors.

Na Nick Nurse is Finch nog maar de tweede coach in de NBA die een verleden heeft in België. Nick Nurse was coach bij Oostende in 1998 en is momenteel de coach van de Toronto Raptors.