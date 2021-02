Wereldkampioen Filippo Ganna de beste in tijdrit UAE Tour, Tadej Pogacar is de nieuwe leider

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) heeft zoals verwacht de individuele tijdrit in de UAE Tour gewonnen. Tourwinnaar Tadej Pogacar (Team UAE) is de nieuwe leider met een handvol seconden voorsprong op Joao Almeida (Deceuninck - Quick Step).

De 13 kilometer lange tijdrit met start en finish in Al Hudayriat Island kreeg niemand van Alpecin - Fenix te zien. Het team van eerste ritwinnaar en leider Mathieu van der Poel kreeg af te rekenen met een positief coronageval binnen de ploeg waardoor de zeven renners van het Belgische team aan de kant moest blijven.

We zouden dus een nieuwe leider krijgen en dat werd niet Filippo Ganna. De wereldkampioen tijdrijden miste gisteren immers de slag in de waaiers. De dagzege ging uiteraard wel naar de Italiaan, zijn achtste zege op rij in een tijdrit. De eerste richttijd was die van de Zwitser Stefan Bisegger (EF Education) maar de laat gestarte Ganna deed uiteindelijk veertien seconden beter dan de jonge Zwitser. Ben Hermans was op 53 seconden van Ganna de beste Belg.

Naast de dagzege werd er dus ook om de leiderstrui gestreden en werd er vooral uitgekeken naar de strijd tussen Tourwinnaar Tadej Pogacar - vorig jaar nog winnaar van de beslissende (klim)tijdrit in de Tour - en Giro-revelatie Joao Almeida van Deceuninck - Quick Step. Pogacar gaf aan het tussenpunt slechts elf seconden toe op Ganna en was duidelijk op weg naar een goede tijd. Almeida deed aan het tussenpunt acht seconden trager dan Pogacar.

Pogacar zou de tijdrit afsluiten op de vierde plaats op 24’ seconden van Ganna maar was hiermee veruit de beste van de overgebleven klassementsrenners. Pogacar start morgen in de eerste bergrit naar Jebel Hafeet met zes seconden voorsprong op Almeida. Adam Yates volgt al op meer dan een halve minuut.

Chris Froome finishte als 83ste op 1’36’ van dagwinnaar Ganna. De jonge Italiaan Antonio Tiberi kwam op de finish nog op een vreemde manier ten val, gelukkig zonder al te veel erg.