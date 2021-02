Eindelijk perspectief? Premier De Croo licht straks plannen op lange termijn toe

Premier Alexander De Croo (Open Vld) zal om 14.30 een persconferentie geven over de vooruitzichten voor de pandemie op lange termijn. Op die manier wil de premier transparantie bieden. Ook virologen Steven Van Gucht en Yves Van Laethem zullen toelichting geven. Bekijk straks live de persconferentie.

Aanstaande vrijdag herbekijkt het Overlegcomité de huidige covid-19-maatregelen. De druk groeit om een aantal versoepelingen toe te staan voor een aantal sectoren, maar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) lieten al uitschijnen dat het op dit moment nog te vroeg is. Het gevaar voor een mogelijke derde golf, bestaat nog. Vandaag krijgen we daarom meer uitleg van premier De Croo over beslissingen op lange termijn aan de hand van wetenschappelijke modellen.

• Geen marge voor versoepelingen, maar toch komt iedereen aankloppen

Met de verschillende virusvarianten die zich in ons land verspreiden, is het moeilijk om de huidige situatie in te schatten. De Britse variant bijvoorbeeld is goed voor de helft van de besmettingen in ons land. ‘Binnen twee tot drie weken zal dat 80 procent zijn’, zei biostatisticus Geert Molenberghs maandag op Radio 1.

‘Bepaalde versoepelingen wel mogelijk’

De coronacijfers en opkomst van varianten tonen aan dat er nog voorzichtigheid nodig is, maar volgens Vlaams minister-president Jan Jambon moet er op het Overlegcomité van vrijdag gesproken worden over mogelijke versoepelingen. Dat heeft Jambon maandag in de marge van een persconferentie in Antwerpen aan Belga gezegd. Jambon heeft bijvoorbeeld wel oren naar de oproep van de verschillende jongerenorganisaties. ‘De jongeren zijn een belangrijke doelgroep. We weten allemaal hoe moeilijk zij het hebben in deze tijd’, aldus Jambon.

Een heropening van de horeca lijkt nog niet meteen aan de orde. ‘Ik hoop uit de grond van mijn hart dat we horeca snel kunnen openen, maar met de huidige cijfers die niet de goede richting uitgaan zou dat onvoorzichtig zijn. Maar naar terrassen moeten we toch redelijk snel kunnen kijken’, aldus nog Jambon.