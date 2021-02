Een derde daagt niet op voor vaccin in Veurne: ‘Niet per se weigering’

Een derde van de opgeroepen zorgverleners kwam afgelopen weekend niet opdagen in het vaccinatiecentrum in Veurne. ‘We kunnen dat niet interpreteren als een weigering, de opstart van de vaccinatiecentra is nog niet 100 procent’, reageert Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Mensen die opgeroepen worden om zich te laten vaccineren, kunnen op voorhand laten weten of ze effectief zullen langsgaan in het vaccinatiecentrum. Maar van de 200 zorgverleners die in Veurne werden opgeroepen, reageerde 70 van hen helemaal niet. ‘We reserveren tijd voor mensen, en als iemand niet komt opdagen, is dat tijdverlies’, reageert An Mouton aan VRT. ‘Gelukkig konden heel wat mensen op de reservelijst wel langskomen.’

‘We hebben nog geen gegevens over hoeveel mensen niet komen opdagen na een oproep’, zegt Moonens. ‘Maar de situatie in Veurne wil niet zeggen dat dertig procent er weigerde zich te laten vaccineren.’ Er zijn volgens Moonens verschillende verklaringen mogelijk. ‘Misschien hebben een aantal mensen de oproepingsbrief nog niet gezien omdat de uitnodiging te kort dag werd gestuurd’, zegt hij. ‘Het kan ook zijn dat er technische problemen waren, of dat er mensen werden opgeroepen die al gevaccineerd zijn.’

Om de situatie beter te kunnen opvolgen, zet het vaccinatiecentrum van Veurne in op een eigen callcenter. Daar zullen tien mensen instaan voor het opvolgen van de uitnodigingen. ‘Als we de dag voor de vaccinatie nog geen antwoord hebben, gaan we zelf mensen opbellen. Als ze echt niet kunnen, bellen we iemand van de reservelijst’, zegt Mouton.

Kama Beweegt: Een spuitje van een cent