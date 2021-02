Stranden in Israël gesloten na olielek

In Israël zijn alle stranden aan de Middellandse Zee voor onbepaalde tijd afgesloten nadat er op honderden kilometers strand tonnen teer zijn aangespoeld. De overheid noemt het een van de ergste milieurampen waar het land al mee te maken heeft gehad.

Volgens Israël is een groot olielek op een onbekende plek op zee de reden van de vervuiling, die woensdag voor het eerst werd opgemerkt. Door een winterstorm was het moeilijker om de teer te zien opkomen in de zee, stellen autoriteiten. Als dat wel was gebeurd, had mogelijk vermeden kunnen worden dat de teer aan land kwam.

Het ministerie van Milieubescherming vermoedt dat een tanker olie is verloren. Dat zegt het in de krant Haaretz. Er worden nu pogingen ondernomen om dat schip te traceren. Volgens diezelfde krant is zeker 40 procent van de stranden in Israël getroffen door de milieuramp.

Zeldzame slakkensoort

Er zijn al meerdere dieren na contact met het teer gestorven. Het gaat om verschillende vogels en zeeschildpadden die gevonden werden met de zwarte kleverige stof over zich. Andere zeeschildpadden konden wel nog gered worden. Een aangespoelde walvis zou volgens onderzoekers overleden nadat het dier teer had binnengekregen.

Er wordt verder gevreesd voor het voortbestaan van een zeldzame slakkensoort, de Dendropoma Petraeum. De soort werd pas onlangs herontdekt, nadat het een kwart eeuw niet gezien werd.

Vrijwilligers

Afgelopen weekend hielpen duizenden militairen en vrijwilligers de olieresten van de stranden te halen. De giftige dampen die daarbij werden ingeademd zorgden er echter voor dat sommigen van hen naar het ziekenhuis moesten. Daarop concludeerden de autoriteiten dat de stranden beter gesloten konden worden.

Het schoonmaken van de stranden kan omgerekend miljoenen euro’s kosten en jaren duren. Indien gevonden wordt welk schip verantwoordelijk is voor de ramp, kan Israël juridische stappen nemen.

Premier Benjamin Netanyahu looft het werk van het ministerie van Milieubescherming, maar verschillende milieuorganisaties denken daar anders over. In een gezamenlijke persconferentie stellen ze dat het ministerie te weinig budget heeft en dat de wetgeving veranderd moet worden zodat dergelijke milieurampen voorkomen kunnen worden.

Foto: AP