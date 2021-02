Staflid Alpecin-Fenix test positief in UAE, Mathieu van der Poel en ploegmaats starten niet meer

Mathieu van der Poel zal vandaag niet aan de start van de individuele tijdrit van de UAE Tour verschijnen. Dat meldt Wielerflits. Bij de leider in de wedstrijd heeft een staflid van werkgever Alpecin - Fenix een positieve corona-test afgeleverd. Het team moet dus de wedstrijd verlaten.

Van der Poel won gisteren nog met overmacht de eerste etappe van de UAE Tour, de eerste koers van de World Tourkalender. Of deze onverwachte opgave gevolgen heeft voor de selecties van Alpecin - Fenix voor het Vlaamse openingsweekend is niet duidelijk. Het is ook nog onduidelijk of de ploeg in de Emiraten in quarantaine moet, zoals vorig jaar met een aantal teams gebeurde.

De UAE Tour was vorig jaar de eerste wielerwedstrijd waarin het peloton werd getroffen door corona. Onder anderen Gazprom, Cofidis, UAE en Groupama - FdJ verbleven toen enkele weken in quarantaine in Abu Dhabi.