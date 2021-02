Jeugdorganisaties vragen versoepelingen in open brief

Drie grote jeugdorganisaties vragen vandaag in een open brief of ze prioriteit mogen krijgen op het Overlegcomité aanstaande vrijdag. ‘Op school moet er meer ruimte komen dan enkel leren’, zeggen ze in De Morgen.

De Vlaamse Jeugdraad, de Vlaamse Scholierenkoepel en de Vlaamse Vereniging van Studenten bundelen de krachten in een open brief waarin ze vragen aan het Overlegcomoité om hen niet te vergeten komende vrijdag.

Nu de studenten het goede nieuws kregen dat ze, als de cijfers gunstig blijven, terug les kunnen volgen op de campus, vragen de jongeren ook om versoepelingen. Concreet gaat het om meer buitenschoolse activiteiten, klasuitstappen en het leerachterstand wegwerken. ‘We merken dat er de laatste tijd meer erkenning komt voor studenten, maar nu willen we benadrukken dat het tijd is voor actie om onze situatie ook te verbeteren’, zegt de voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad Amir Bachrouri (18) in De Morgen.

• ‘Jongeren ontplooien zich ook buiten de schoolmuren’

‘Op dit moment is school enkel gereduceerd tot het minimum, les volgen. Daarom vragen we of er terug enkele activiteiten, zoals uitstappen, terug kunnen doorgaan om de dagelijkse sleur te doorprikken’, klinkt het. ‘Jeugdorganisaties hebben deze zomer al bewezen dat ze daar verantwoordelijk mee omspringen: met bubbels van 50 werden slechts bij 0,2 procent van de jeugdactiviteiten besmettingen vastgesteld. Nu het weer beter wordt, is het belangrijk dat jongeren zich buiten kunnen uitleven’, zegt Bachrouri.

Of er versoepelingen komen, lijkt op dit moment onwaarschijnlijk. Gisteren, zondag, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A): ‘Over versoepelingen kan er pas een verstandige beslissing genomen worden als er meer duidelijkheid is over de besmettelijkheid van de Britse variant’, zei hij in het VTM Nieuws. ‘Die duidelijkheid is er pas over drie weken, wanneer wordt verwacht dat de Britse variant overheersend wordt.’