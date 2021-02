Na vrieskou krijgen Texanen nu torenhoge elektriciteitsfacturen in de bus

In de Amerikaanse staat Texas is ophef ontstaan nu de elektriciteitsprijzen de hoogte ingeschoten zijn als gevolg van de koudegolf die de Verenigde Staten trof. Facturen lopen in de duizenden dollars.

Zondag zaten nog 30.000 Texaanse gezinnen zonder elektriciteit, zo staat het op de website poweroutage.us. De hulpdiensten slaagden er nog niet in om alle elektriciteitsleidingen te herstellen die beschadigd raakten door het winterweer. Maar veel Texanen hebben nu ook andere problemen: de energiefacturen schieten er de hoogte in, soms tot wel 16.000 dollar.

Dat komt doordat Texas de enige Amerikaanse staat is waar het energiedistributienetwerk onafhankelijk functioneert. Bovendien is de elektriciteitsmarkt volledig geliberaliseerd. Veel gezinnen hebben bijgevolg contracten waarvan de maandprijs varieert in functie van de vraag. En sinds de koudegolf is die dus de hoogte ingeschoten.

‘Niet verantwoordelijk voor ramp’

‘Die facturen, die onredelijke kosten, zouden door de staat Texas betaald moeten worden, niet door individuele verbruikers, die niet verantwoordelijk zijn voor deze ramp’, zei Sylvester Turner, de burgemeester van Houston, zondag op zender NBC. ‘Alles wat deze week gebeurd is, was voorspel- en vermijdbaar.’ Volgens Turner was het al langer duidelijk dat het onafhankelijke elektriciteitsnet van Texas kwetsbaar is voor extreme weersomstandigheden.

‘We hebben de verantwoordelijkheid om de Texanen te beschermen tegen verhogingen van hun energiefacturen die het resultaat zijn van het zeer strenge winterweer en de stroomonderbrekingen’, zei de gouverneur van Texas, Greg Abbott, zaterdag.

President Joe Biden riep de situatie in Texas uit tot een ramp, zodat er middelen worden vrijgemaakt die zouden kunnen dienen om de inwoners te helpen om hun elektriciteitsfacturen te betalen, zei het Republikeinse parlementslid Michael McCaul op zijn beurt. ‘Dat is het plan nu, om met federale hulp de eigenaars te kunnen helpen’, zei hij aan nieuwszender CNN.

De federale en lokale autoriteiten roepen intussen op tot een onderzoek naar de energiecrisis. Volgens Amerikaanse media kwamen zeker 70 personen om door het winterweer in het zuiden en het centrum van de Verenigde Staten deze week.