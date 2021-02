Politievakbond ACOD klaagt zelf politiegeweld aan

In een brief aan de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) heeft de Brusselse afdeling van de politievakbond ACOD politiegeweld aangeklaagd tijdens de manifestatie tegen klassenjustitie van 24 januari. Dat meldt de krant La Capitale.

Een woordvoerster van de ACOD bevestigt het bestaan van de brief aan De Standaard, maar wil er niet verder op ingaan.

De Franstalige krant schrijft dat lokale agenten verbonden aan de ACOD zich niet konden vinden in de aanpak van een aantal federale collega’s. ‘Er zijn die zondag minderjarigen brutaal geslagen in de cellen, zonder reactie van de aanwezige chefs. Er zijn minderjarigen die niet meteen aan hun ouders werden overgedragen’, wordt geciteerd uit de brief.

Daarnaast werden de maatregelen tegen corona onvoldoende in acht genomen, werden de arrestanten in cellen opgestapeld en was er te weinig vrouwelijk personeel om te fouilleren.

Volgens de officiële cijfers werden 245 mensen administratief aangehouden, onder wie 91 minderjarigen. Er waren eerder al getuigen die het politieoptreden aanklaagden.