‘Ik ben ook blind getrouwd, en ik hou het al 38 jaar vol’, zei de moeder van ene Dennis tegen haar zoon, toen die haar vertelde dat hij was geselecteerd voor Blind getrouwd. De mama van Dennis is blind, moet u weten, dus zij mocht dat zeggen. Het was best grappig, maar we vroegen ons weer af: is dat grapje nu spontaan in haar komen opwellen, of heeft iemand achter de camera gesuggereerd dat te zeggen?