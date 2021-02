Na pandoering tegen Nederland verliezen Red Flames nu ook van Duitsland

De Red Flames hebben zondagavond in het Tivolistadion in Aken een oefeninterland tegen Duitsland met 2-0 (rust: 1-0) verloren van Duitsland.

Na de 1-6 oplawaai van donderdag in Brussel tegen Europees en vicewereldkampioen Nederland, meteen de zwaarste nederlaag ooit in de Derby der Lage Landen, moesten de Flames op de eerste plaats een nieuwe pandoering zien te vermijden tegen Duitsland. Makkelijker gezegd dan gedaan, want de Duitsers staan tweede op de Fifa-ranking, sloten hun EK-kwalificaties foutloos af en zijn olympisch kampioen.

De wedstrijd in Aken startte ook dramatisch voor de Belgen, die al na twee minuten tegen een achterstand aankeken. De Duitse aanvoerster Svenja Huth kreeg centraal te veel tijd en ruimte en laat zo’n kansen niet liggen. De vrees voor een nieuwe afstraffing zat er meteen in, maar gaandeweg herstelden de Flames het evenwicht en halverwege de eerste helft hadden ze op gelijke hoogte moeten komen, maar de gelijkmaker van Julie Biesmans na een knappe aanval over Tessa Wullaert en Tine De Caigny werd onterecht afgekeurd wegens buitenspel. Ook de Red Flames kwamen even later goed weg toen Tea Schüller Duitsland op 2-0 leek te brengen, maar ook haar treffer wegens vermeend buitenspel werd afgekeurd.

In het begin van de tweede helft was het dan toch raak voor Schüller, die in één tijd een voorzet van Huth tegen de netten werkte. Na de pauze was het heel wat minder voor de Belgen, tegen de fysiek sterke Duitsers. De Flames kwamen er amper nog uit, maar gaven tegelijkertijd ook niet veel meer weg tegen een Duitsland dat aan het wisselen was geslagen. Féli Delacauw versierde in het slot nog haar eerste cap voor België, de 2-0 bleef op het bord.