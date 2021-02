Alweer doden bij protest tegen junta in Myanmar

Dit weekend vielen opnieuw twee doden bij de protestbeweging in Myanmar. Maandag volgt een nationale ­staking. Ook lokale bedrijven voelen zich erg ongemakkelijk.

De militaire junta in Myanmar begint de derde week van haar dictatoriaal bewind onder aanzwellend protest. Zondag werden twee mensen, onder wie een tienerjongen, doodgeschoten in de stad Mandalay bij een staking in de ­haven.

De betogers plannen maandag een nationale staking. Er komt grote respons uit allerlei sectoren, inclusief winkels, advocaten, boeren, religieuze verenigingen en vrouwenclubs. De openbare sector lag al even stil. Niet alleen blijven veel ambtenaren thuis, ook zijn overheids­websites door dissidenten gehackt . Volgens de lokale krant The Irrawaddy kan de staking de grootste straatactie worden sinds de 8888-volksopstand uit 1988. Die werd in bloed gesmoord.

Het regime zelf kent geen ander antwoord dan escalatie. Dit weekend werden leden van de 33ste infanterie gespot op straat. Dat beruchte bataljon leidde ook de genocidaire campagne tegen de Rohingya-moslims in 2017. Dat het Myanmarese leger het bataljon nu inzet tegen vreedzame betogers is verontrustend.

Opvallend is dat bedrijven in Myanmar zich steeds openlijker beginnen te verzetten. De junta zette zichzelf bij de staatsgreep op 1 februari in de markt als een ­bedrijfsvriendelijk regime. Generaal Min Aung Hlaing dacht dat hij kon doen wat Thailand sinds 2014 doet: een open economie combineren met politieke repressie. Maar bedrijven klagen dat de nieuwe censuurwetten hun digitale groeistrategie belemmerden en overhaast worden ingevoerd.

Facebook heeft ondertussen de pagina van de militaire junta offline gehaald.