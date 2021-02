South Park maakt Corona-special

Omdat humor nu onontbeerlijk is, beloven de makers van South Park eerder aan hun seizoen te beginnen… met een tweede Corona-special.

In de VS begint South Park meestal pas in het najaar aan een nieuw seizoen. Maar niet zo in 2012. Dit jaar komt er al een nieuwe aflevering op 10 maart. Die krijgt de titel ‘South ParQ The Vaccination Special’ en zal een uur lang zijn. Het is al de tweede pandemiespecial van South Park. De eerste dateert van oktober vorig jaar en was getiteld South ParQ The Pandemic Special. Het was in de VS de best bekeken aflevering van de animatiereeks in zeven jaar tijd.

In september lanceerden de makers een korte behind-the-scenesspecial over deze twee extra afleveringen. Daarin was te zien hoe de makers van thuis uit werkten. De Amerikaanse media speculeren nu al volop over wat er in deze extra aflevering te zien zal zijn. Volgens The Hollywood Reporter is de ‘Q’ in de titel een verwijzing naar QAnon en hun complottheorieën. THR vermoedt dat ook de bestorming van het Capitool begin januari in de aflevering aan bod komt. Of de extralange aflevering meteen het 24ste seizoen op gang trekt, is nog onduidelijk. Door corona werd het vorige seizoen noodgedwongen opgeschort.

In 2019 tekende Comedy Central een contract met de makers van South Park voor afleveringen tot en met 2022. Datzelfde jaar haalde HBO Max, de streamingsdienst van betaalzender HBO die nog niet in ons land beschikbaar is, de hele catalogus (23 seizoenen) van de animatiereeks binnen. Daarvoor zou het 500 miljoen dollar (605 miljoen euro) betaald hebben. In België is South Park enkel te zien op Comedy Central.