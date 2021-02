Parket onderzoekt verdacht overlijden 18-jarige vrouw in Gent

Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt het verdacht overlijden van een 18-jarige vrouw in Gent. De vriend van het meisje heeft de politie geïnformeerd.

Zondag werd de dood van de vrouw, die door het parket als een verdacht overlijden wordt behandeld, vastgesteld. De gerechtelijke diensten zijn ter plaatse gekomen in de Kasterbant, een verbindingsstraat tussen de Heernislaan en de Eendrachtstraat.

Over de exacte omstandigheden was in de vroege avond nog geen duidelijkheid. Die informatie zal pas duidelijk zijn na de nodige ondervragingen en een autopsie van het lichaam.

In het belang van het onderzoek legt het parket van Oost-Vlaanderen zondag geen verdere verklaringen af.