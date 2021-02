De Japanse Naomi Osaka (23), winnares van de Australian Open, oogt bescheiden. Maar daarachter schuilt een sterke persoonlijkheid, met groeiende maatschappelijke betrokkenheid.

Ze is de meest constante in een grillig vrouwenveld, dat al ruim vier jaar in anarchie verkeert omdat Serena Williams niet meer zo dominant is. De Japanse Naomi Osaka (23) is het beste antwoord op die ...