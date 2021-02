Vorige week nog sneeuw, nu een warmterecord: warmste 21 februari ooit

Met 15,4 graden is het temperatuurdagrecord voor 21 februari zondagmiddag zoals verwacht gesneuveld.

Zowel David Dehenauw als Frank Deboosere meldt op Twitter dat het dagrecord is gesneuveld. Om 14 uur gaf de thermometer in Ukkel 17,5 graden aan. In Diepenbeek haalde het kwik zelfs 17,9 graden. Op de pier in Zeebrugge was het iets frisser met 13,3 graden. En waarschijnlijk hebben we straks ook een laagterecord. ‘Sinds middernacht is onze temperatuur niet onder de 10 graden geweest. En ik verwacht dat dat ook niet meer zal gebeuren. Het vorige laagterecord stond op 9,4 graden’, zegt Deboosere nog.

Nu wil de weerman Het vorige dagrecord stond op 14,6 graden en dateerde al van 1949. Het dagrecord van 20 februari staat op 18,3 graden en dateert van 1990.

Frank Deboosere merkt dan ook op dat dagrecords heel relatief zijn. ‘Zeker als je rekent dat er om de vier jaar een dag bijkomt. Dan ben je eigenlijk appelen met peren aan het vergelijken. Het aantal dagrecords daarentegen zegt wel iets over ons klimaat. En we zien de laatste jaren gewoon veel meer dagrecords dan pakweg een 60 of 100 jaar geleden.’

Om 14u00 in Ukkel 17,5°C

Diepenbeek 17,6°C

Beitem 15,9°C

Zeebrugge 12,7°C

Melle 16,4°C

Ondanks de koude periode is de kans groot dat februari 2021 in zijn geheel zachter zal zijn dan het gemiddelde van de laatste 30 jaar. pic.twitter.com/rZ7FKI65tS — Frank Deboosere (@frankdeboosere) February 21, 2021

Vorige hadden we nog sneeuw en kwam de temperatuur niet boven nul uit, nu hebben we bijna 18 graden. ‘Zo’n extreme verschillen zijn niet uitzonderlijk in de lente. De lente komt eigenlijk in horten en stoten. Vorige week kregen we een noordoosten polaire wind, vandaag is dat een subtropische wind uit het zuiden en dat bepaalt heel erg de temperatuur. Belangrijkste om te onthouden is dat uiteindelijk de lente zal doorbreken en het warmer zal worden.’

De lentetemperaturen van dit weekend hebben de amfibieën wakker geschud, zegt Natuurpunt. Padden, kikkers en salamanders zijn zaterdagavond aan de trek naar hun voortplantingspoelen begonnen. De organisatie roept automobilisten op om extra voorzichtig te rijden. ‘Door het dichte Vlaamse wegennet moeten veel amfibieën tijdens die voorjaarstrek een weg oversteken’, zegt Natuurpunt. ‘Vaak eindigt zo’n tocht in een platte dood.’