James Franco bereikt minnelijke schikking in zaak over seksueel wangedrag

De vrouwen die acteur James Franco van seksueel wangedrag beschuldigden, zijn akkoord gegaan met een minnelijke schikking. Hoeveel geld ze krijgen is onduidelijk.

Sarah Tither-Kaplan en Toni Gaal, allebei voormalige studentes aan de acteerschool Studio 4, startten in 2019 een rechtszaak tegen James Franco. De 42-jarige acteur had hen bij Studio 4 les gegeven over acteren in seksscènes. Studio 4 sloot in 2017 de deuren. Tijdens die lessen zou hij zich intimiderend hebben opgesteld tegenover jonge vrouwelijke studentes. Hij zou erop uit geweest zijn ‘om een resem jonge vrouwen seksueel uit te buiten onder het mom van lesgeven’, stelden de vrouwen die hem beschuldigden van wangedrag. Tither-Kaplan en Gaal getuigden dat hij studentes dwong om almaar explicietere scènes na te spelen voor de camera. En dat in een setting die ze omschreven als ‘orgie-achtig’ en veel verregaander dan wat er aanvaardbaar is op een filmset in Hollywood.

Beide partijen onderhandelden al enkele maanden over een akkoord dat tot een minnelijke schikking zou leiden. Dat akkoord zouden ze al op 11 februari bereikt hebben, maar het nieuws werd pas zaterdagavond door de advocaten van de aanklaagsters bevestigd zijn. Hoeveel Franco aan de vrouwen zal moeten betalen, is onduidelijk. De schikking moet nog goedgekeurd worden door de rechtbank.

Franco heeft de beschuldigingen altijd ontkend. In 2018 noemde Franco de geruchten over zijn seksueel wangedrag in The Late Show with Stephen Colbert ‘onjuist’. ‘Als ik iets verkeerds gedaan heb, zal ik dat rechtzetten. Ik moet wel.’

Franco brak door dankzij de serie Freaks en Geeks. Hij speelde drie seizoenen lang in de HBO-reeks The Deuce en sleepte een Oscarnominatie in de wacht voor 127 hours, een film over een bergbeklimmer die vast komt te zitten achter een rots.