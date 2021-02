Frank Vandenbroucke: ‘Pas over drie weken duidelijkheid over versoepeling’

Terwijl Frank Vandenbroucke (SP.A) nog wat op de rem gaat staan, pleitten de liberalen voorzichtig om de striktste ‘beperkingen van onze vrijheden’ – zoals de avondklok – stilaan op te heffen.

Komende vrijdag staat een Overlegcomité gepland, maar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) maakt duidelijk dat we van die vergadering geen mirakels hoeven te verwachten. Hij verwijst daarvoor naar de opmars van de Britse variant. ‘Als we ons houden aan de huidige maatregelen’, zei hij op VTM Nieuws, ‘dan hoeven we niet bang te zijn voor die varianten. Als je een sterke dijk hebt, raken de varianten er niet over. Maar als je gaten krijgt in je dijk - bijvoorbeeld door te versoepelen - dan zijn die varianten wel besmettelijker. En dan moet je dubbel opletten met gaten maken in die dijken en versoepelingen.’

‘Ik begrijp dat het voor de horeca en andere sectoren heel zwaar is, zowel persoonlijk als financieel. Maar op dit moment kunnen we geen verstandige beslissingen nemen. Wij zien dat die Britse variant steeds meer aanwezig is: zowat één besmetting op de drie is die variant. Zolang we onze huidige maatregelen aanhouden, is dat geen probleem. Het masker beschermt even goed tegen alle varianten. Maar als je versoepelt en gaten maakt in de verdediging, wordt het wel riskant. We gaan dat pas kunnen inschatten over drie weken. De Britse variant rukt op en zal waarschijnlijk het landschap van de virussen overheersen. Pas dan zullen we beter kunnen inschatten hoe besmettelijk die echt is en wat de gevolgen kunnen zijn van versoepelingen.’

Ook over het reisverbod sprak Vandenbroucke zich uit. ‘Het wordt moeilijk om dit te blijven handhaven’, zei de minister. ‘In een Europese Unie, waar je werkt met open grenzen, is het heel moeilijk om ze dicht te houden. Maar op het Overlegcomité gaan we wel werken aan een systeem waarbij de verplichte test bij terugkeer uit het buitenland ook echt afgedwongen wordt. Daar gaat het nu nog veel te vaak mis.’

Beperking van onze vrijheden

Georges-Louis Bouchez, de voorzitter van MR, reageerde met een persbericht waarin ook hij vooruit blikt naar het Overlegcomité van komende vrijdag. ‘De beperkingen van onze vrijheden zijn in deze toestand niet meer houdbaar’, zegt hij. ‘Elke maatregel moet dus in vraag worden gesteld, rekening houdend met de echte gezondheidssituatie en met het psychologische welzijn en de economische noden.’

Twee maatregelen – de sluiting van onze grenzen en de avondklok ­– mogen volgens Bouchez niet verlengd worden ‘zonder dat het extreem noodzakelijk is’. ‘De avondklok heeft haar efficiëntie getoond’, aldus Bouchez. Hij vindt dus dat de maatregel in vraag moet gesteld worden zodra de horeca opgaat of cultuur opnieuw toegestaan is. Hij benadrukt ook dat er over de sluiting van de grenzen een politiek akkoord is ‘tot 1 maart en niet later’.

Voorts wil Bouchez met de jeugd een contract afsluiten ‘zodat ze haar vrijheid terug kan krijgen in ruil voor meer verantwoordelijkheid’. Bouchez wil ook zoeken naar originele oplossingen om culturele evenementen weer te laten plaats vinden.

Vorige week stelde ook Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert al in vraag of de avondklok nog wel noodzakelijk was. Hij zei toen hierover de komende weken ‘over de proportionaliteit en de efficiëntie van de avondklok’ te willen discussiëren.