Van kwaad naar erger: KV Kortrijk wint simpel op het veld van Anderlecht

RSC Anderlecht heeft zondag op de 27e speeldag van de Jupiler Pro League dure punten laten liggen tegen KV Kortrijk. De West-Vlamingen wonnen in het Astridpark met 0-2.

Beide teams leverden een flauwe eerste periode af. Na een vroege kopbalkans voor Zinho Gano probeerde Anderlecht de druk op te voeren, maar het kon geen tempo ontwikkelen om Kortrijk uit verband te spelen.

Op slag van rusten kwamen de West-Vlamingen op voorsprong. Na mistasten van doelman Timon Wellenreuther vloog de bal via Trent Sainsbury tegen het net.

Anderlecht moest na de koffie reageren, al bleef het voor paars-wit heel moeilijk om voor gevaar te zorgen. Toen Gano met het slotkwartier in zicht de 0-2 scoorde, gingen de kopjes bij de Brusselaars naar beneden. Paars-wit probeerde nog een slotoffensief op te zetten, maar bleef aanvallend onmondig.

In de stand blijft Anderlecht, dat nalaat om over KV Oostende te springen, vijfde met 42 punten. Kortrijk is dertiende.