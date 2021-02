Drie jongeren verliezen rijbewijs na straatrace in Ramskapelle

De politie heeft zaterdagavond enkele jongeren gevat tijdens een straatrace in Ramskapelle. De drie bestuurders raakten onmiddellijk hun rijbewijs kwijt voor 15 dagen.

Zaterdagavond hielden het interventieteam en SRT-team van politiezone Westkust een actie op straatraces in de zone. De politie kreeg melding dat enkele jongeren in Ramskapelle aan het straatracen waren. De politie stelde zich daarop discreet op langs het traject. Rond 22 uur zag ze drie voertuigen een straatrace houden. Twee daarvan reden naast elkaar met hoge snelheid over beide rijstroken langsheen de Ramskapellestraat, terwijl een derde voertuig erachteraan reed, in het midden van de rijbaan.

De jongeren haalden op dat moment snelheden tot 100 km per uur. De maximumsnelheid bedraagt er 70 km per uur. De politie kon alle voertuigen tegenhouden. Het ging om een Audi met aan boord een 22-jarige man uit Middelkerke en een 22-jarige mannelijke passagier uit Nieuwpoort. Het tweede voertuig betrof een BMW met aan het stuur een 22-jarige man uit Diksmuide. In het derde voertuig, eveneens een BMW, zaten een 21-jarige man en een 18-jarige vrouw uit Middelkerke.

De drie bestuurders dienden onmiddellijk hun rijbewijs in te leveren voor de duur van 15 dagen. De politie wilde met de actie een duidelijk signaal geven. ‘Met deze actie speelden we kort op de bal en willen we een krachtig signaal geven dat dergelijke wantoestanden niet getolereerd worden in onze politiezone. De jongeren moeten beseffen dat ze hiermee hun eigen veiligheid en die van anderen zwaar in gevaar brengen’, klinkt het.