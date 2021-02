Overlijden Graaf Leopold Lippens: Knokke-Heist kondigt rouwperiode af van een week

Naar aanleiding van het overlijden van burgemeester Graaf Leopold Lippens heeft het schepencollege van Knokke-Heist een rouwperiode afgekondigd tot en met zaterdag 27 februari om 12 uur. Tot dan blijven alle vlaggen in de gemeente halfstok hangen. Ook wordt op vrijdag een minuut stilte gehouden op diverse locaties in de gemeente.

Na het overlijden van burgemeester Leopold Lippens is de gemeente Knokke-Heist in rouw. Zo last de gemeente een rouwperiode van één week in. Op vrijdag 26 februari stipt om 12 uur wordt in het stadhuis op het Alfred Verweeplein en op diverse andere locaties in de gemeente 1 minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van de burgemeester. De vrijdagmorgen is het moment waarop Graaf Leopold Lippens altijd met zijn schepenen samenkwam om er het college voor te zitten.

Het gemeentebestuur doet een oproep aan de hele bevolking om de 1 minuut stilte te respecteren. Om 12.01 uur zal de Hulpverleningszone in de Brandweerstraat de sirenes van hun voertuigen laten loeien en worden in alle kerken ook de klokken geluid ter nagedachtenis van de burgervader.

Het gemeentebestuur wenst ook iedereen de mogelijkheid te geven om zijn medeleven en steunbetuigingen neer te pennen in een rouwregister. Hiervoor wordt in de eerste plaats een online rouwregister gepubliceerd. Daarnaast kan er ook op een veilige manier fysiek afscheid genomen worden aan de rouwregisters in verschillende gemeentegebouwen.

Ondertussen raakte bekend dat eerste schepen Piet De Groote de fakkel zal overnemen. Donderdag zal de gemeenteraad van Knokke-Heist die beslissing goedkeuren.