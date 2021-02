Makers ‘Framing Britney Spears’ sluiten vervolg niet uit

Omdat de reacties op Framing Britney Spears zo overweldigend waren, azen de makers van de documentaire op een vervolg.

‘We hadden zo veel materiaal over dat we niet hebben kunnen verwerken in Framing Britney Spears’, zegt Liz Day dit weekend aan The Hollywood Reporter. Day is de hoofdredacteur van The New York Times-documentaire over de popster. Die is sinds begin februari in de VS te zien op de Amerikaanse streamingsdienst Hulu. Vorige week zonder Telefacts Nu (VTM) een licht ingekorte versie uit. De documentaire deed veel stof opwaaien. Framing Britney Spears schetst namelijk een vernietigend beeld de showbizz en hoe seksistisch en nietsontziend de media en de muzieksector de voorbije decennia met sterren als Britney Spears omgegaan zijn.

Day zegt ook dat zij en haar collega’s – showrunner Mary Robertson en regisseur Samantha Starck – de voorbije weken opnieuw veel ‘interessante informatie’ binnen kregen. ‘We gaan dat allemaal verder onderzoeken’, belooft Day.

Bewindvoering

De makers benadrukken in hetzelfde interview dat ze tijdens het maken van de documentaire geen enkel contact hebben gehad Britney Spears zelf. Die staat al meer dan twaalf jaar onder bewindvoering. Haar vader en een door de rechtbank aangestelde advocaat hebben de controle over alle aspecten van haar leven. Ook sinds de release van de documentaire is er geen contact geweest, noch met Britney, noch met haar nabije entourage.

De vragen die voor deze makers open bleven liggen, draaien vooral rond die bewindvoering. ‘Haar vader is daarvan altijd het gezicht geweest’, zegt regisseur Samantha Stark in THR. ‘Maar het is duidelijk dat hij niet de enige persoon is die hieraan werkte. Hij is ook niet de enige persoon die geld verdiende aan deze juridische constructie.’

Ook Netflix liet vorige week al weten bezig te zijn met een documentairereeks over de wereldberoemde popster. Daar is nog geen releasedatum voor vrijgeven. Wel is het duidelijk dat Netflix er al een tijdje aan bezig is. Lang voor Framing Britney Spears uitkwam.