Brokstukken van ontplofte vliegtuigmotor vallen neer in Amerikaanse stad: ‘Een wonder dat er geen doden vielen’

In Broomfield in de Amerikaanse staat Colorado zijn brokstukken van een vliegtuigmotor uit de lucht gevallen. Er werden op verschillende plaatsen in de stad restanten gevonden. Het vliegtuig kreeg problemen aan een van de motoren tijdens de vlucht, wat een explosie veroorzaakt zou hebben. Het toestel kon veilig terugkeren naar de luchthaven van Denver om een noodlanding uit te voeren. ‘Het is een wonder dat er geen doden vielen’, aldus de lokale politie.

Volgens de hulpdiensten zijn er nog geen meldingen binnengekomen over gewonden. En als je de grootte van de onderdelen ziet, mag dat een klein wonder heten. Ook de politie beaamt dat en is verbaasd dat niemand gewond raakte en er geen doden vielen.

Foto: BROOMFIELD POLICE via REUTERS

Een getuige die het toestel zag, verklaarde dat het overvloog met een brandende motor. Een andere getuige sprak over een explosie in de lucht. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA is de rechtermotor van het vliegtuig kort na het opstijgen vanuit Denver uitgevallen. Het incident wordt onderzocht.