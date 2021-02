Rusland meldt eerste besmettingen met H5N8-variant van vogelgriep bij mensen

Hoewel het virus zich voorlopig niet van mens op mens verspreidde, meldt Rusland de eerste gevallen van menselijke besmettingen van de H5N8-variant van het vogelgriepvirus.

Zeven arbeiders van een kippenboerderij in het zuiden van Rusland zijn besmet geraakt met H5N8-variant van vogelgriep. ‘Het virus werd niet overgedragen van mens op mens’, zei Anna Popova, de baas van het Russische ministerie van Volksgezondheid, op televisie in Rusland. ‘Het is afwachten hoe snel mutaties ervoor zorgen dat dat wel gebeurt.’ Volgens Popova koopt de wereld met deze ontdekking tijd genoeg om zich op die intermenselijke besmettingen voor te bereiden. ‘We moeten vaccins en testsystemen ontwikkelen.’

De besmette arbeiders waren aan het werk op een boerderij waar vogelgriep uitbrak. In persbericht aan Bloomberg liet de WHO al weten dat de arbeiders ‘asymptomatisch waren en allemaal herstelden’. ‘Als dit bevestigd wordt, was dit de eerste keer ooit dat mensen besmet geraakten met deze variant van het virus’, aldus nog de WHO.

Andere varianten

Al in november vorig jaar circuleerde de H5N8-variant van het vogelgriepvirus in vijftien gebieden in Rusland. Tot nu geraakten enkel vogels en kippen besmet en ging men ervan uit dat het virus geen gevaar voor mensen vormde. In 2012 werd in Rusland al eens een vogelgriepvariant onderzocht die in de Zuid-Russische regio Krasnodar honderden wilde eenden doodde. Toen al werd bekeken of die variant ook gevaarlijk was voor mensen.

In Frankrijk zijn eind januari meer dan 2 miljoen eenden (en ander gevogelte) afgemaakt na uitbraken van vogelgriep in het la,d.

Andere vogelgriepvarianten zijn eerder wel al bij mensen vastgesteld. Wereldwijd waren er al 862 bevestigde besmettingen met de H5N1-variant. Die veroorzaakte 455 doden sinds 2003 in zeventien landen. Zes van de veertien gevallen van menselijke besmettingen met H5N6-variant waren dodelijk. De WHO benadruk dat menselijke besmettingen met vogelgriep heel erg zeldzaam zijn en dat mensen die besmet geraakten altijd in contact gekomen zijn met dode of zieke besmette vogels.