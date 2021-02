Novak Djokovic wint voor de 9e keer Australian Open en pakt 18e grandslamtitel, na 7-5, 6-2, 6-2 zege in finale tegen Daniil Medvedev.

De 33-jarige Novak Djokovic heeft zondag voor de negende keer de Australian Open bij de mannen op zijn naam geschreven. Het Servische nummer 1 van de wereld versloeg in de finale de Rus Daniil Medvedev (ATP 4) in drie sets: 7-5, 6-2 en 6-2 na 1 uur en 53 minuten.

In de Rod Laver Arena in Melbourne, voor iets minder dan 7.500 fans, moest Medvedev zijn eerste opslagspel inleveren. De Rus reageerde door bij 3-1 door de opslag van Djokovic te gaan. De Serviër lukte bij 6-5 opnieuw een break en pakte de eerste set zo met 7-5.

In de tweede set snoepte Medvedev meteen het opslagspel van Djokovic af. De Serviër was echter niet onder de indruk en lukte drie breaks: 6-2. In de derde set volstonden twee breaks om de match met 6-2 relatief eenvoudig naar zich toe te trekken.

Recordhouders

Djokovic is zo voor het derde jaar op rij de beste in het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. Vorig jaar haalde hij het in de finale van de Oostenrijker Dominic Thiem. Met negen zeges (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 en 2021) is de Serviër recordhouder. Achter Djokovic staan Roger Federer en Roy Emerson op zes. Djokovic heeft nu achttien grandslamzeges op zijn palmares staan. Daarmee komt hij op twee stuks van recordhouders Roger Federer en Rafael Nadal.

De 25-jarige Medvedev stond voor de tweede keer in zijn carrière in de finale van een grandslamtoernooi. In 2019 verloor hij in de eindstrijd van de US Open van Rafael Nadal. Tot voor deze editie was zijn beste prestatie in Melbourne de vierde ronde (2019 en 2020). De Rus springt na zijn mooie parcours in Melbourne maandag naar de derde plaats op de ATP-ranking. Hij zag wel een einde komen aan een indrukwekkende reeks van 20 opeenvolgende zeges.

Tot dusver stonden Djokovic en Medvedev acht keer tegenover elkaar. De Serviër trok vijf keer aan het langste eind.