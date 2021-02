NMBS activeert opnieuw drukteplan: ‘Veel volk in grote stations’

Ook zondagochtend is het best druk in de grote stations in Vlaanderen. Onder meer in Gent, Brugge, Brussel-Zuid en Leuven is het drukteplan opnieuw geactiveerd, meldt woordvoerder Dimitri Temmerman.

‘Net als gisteren is het opnieuw druk en staan we klaar om alles in goede banen te leiden’, zegt Temmerman. ‘In de grote stations begeleiden stewards de mensen.’ Concreet worden reizigers pas op het perron toegelaten als er ook een trein is waar er plaats is voor hen. Dit om drukte op de trein zelf te vermijden.

Ook gisteren was het erg druk. ‘Toen hebben we zes van de tien extra treinen die we voorzien hadden, moeten gebruiken. Ook nu staan die toestellen stand-by.’ Omstreeks half elf moesten die nog niet ingezet worden. De NMBS roept opnieuw op om je reis op voorhand goed te plannen. ‘In de app kan je zien hoe druk het is op de trein die jij wil nemen’, zegt Temmerman nog. ‘Afhankelijk daarvan kan je eventueel kiezen voor een latere trein.’