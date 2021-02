Waasland-Beveren geeft zege tegen Charleroi uit handen en is opnieuw laatste

Waasland-Beveren en Charleroi hielden elkaar zaterdagavond in evenwicht. Op de Freethiel werd het 1-1. Na een aangename match leek Vukotic de thuisploeg de drie punten te schenken. Massimo Bruno maakte in de extra tijd gelijk met een geniale ingeving. Waasland-Beveren is door de zege van Cercle Brugge de nieuwe rode lantaarn.

De opdracht van Waasland-Beveren en Charleroi was duidelijk: winnen. De thuisploeg was opnieuw de rode lantaarn na de zege van Cercle Brugge eerder op de avond en wilde die graag opnieuw doorgeven. Terwijl Charleroi de drie punten beter mee naar huis kon nemen om de voeling met de top vier niet te verliezen. De statistieken spraken alvast niet in het voordeel van geel-blauw. In 1A konden ze thuis nog nooit winnen tegen de Carolo’s.

Beide ploegen begonnen met een open vizier aan de wedstrijd en dat resulteerde in een aangename openingsfase. Het eerste kwartier dicteerde vooral Charleroi de wet onder leiding van een frivole Kayembe en een controlerende Morioka. W-B mocht van geluk spreken dat Fall niet de meest fijnbesnaarde speler van 1A is. Eerst speelde hij een counter niet goed uit. Even later sloeg hij aan het klungelen bij een snel genomen vrije trap. Hier zat veel meer in. Daardoor kregen we amper echt uitgespeelde kansen te zien. Tot Benavente een ingeving had. Hij kapte zich vrij en knalde vanop 25 meter op doel. Zijn pegel spatte uiteen op de dwarsligger. Doelman Jackers kwam met de schrik vrij.

Waasland-Beveren stond goed georganiseerd en prikte af en toe op de tegenaanval tegen, maar meestal liep er altijd wel ergens iets mis. Een slechte controle, een slechte voorzet of te weinig aansluiting. Tien minuten voor rust nam de thuisploeg het commando over. Zo kopte Faucher tegen de schouder van Dessoleil. Geen strafschop oordeelde ref Van Damme. In de slotminuut kon Wuytens zijn kruin niet voldoende tegen de bal zetten om hem in doel te verlengen.

Morioka bleef tijdens de rust in de kleedkamer met een blessure. Een serieuze aderlating voor Charleroi, want de Japanse spelmaker zoog voor rust het spel naar zich toe. Charleroi kwam opnieuw het beste uit de kleedkamer, maar W-B kwam het dichtste bij het openingsdoelpunt. Faucher kon de voorzet van Bastians net niet binnenglijden, Dessoleil verwerkte met een gelukje over de dwarsligger. In een spannende tweede helft gingen beide ploegen voor de overwinning. De ingevallen Teodorczyk trapte in de draai nipt naast het doel.

Maar het venijn zat hem in de staart. Waasland-Beveren leek op weg naar een nieuwe driepunter nadat Vukotic de thuisploeg op voorsprong had gekopt. Maar dat was buiten een geniale ingeving van Bruno gerekend. De invaller trapte in de draai het leer heerlijk binnen.Door de zege van Cercle Brugge is Waasland-Beveren opnieuw de rode lantaarn. Maar een ding is zeker: het belooft nog een superspannende degradatiestrijd te worden. Moeskroen, Cercle Brugge en Waasland-Beveren staan amper een puntje van elkaar verwijderd. Charleroi doet geen goede zaak in de strijd om Play-off 1. De Carolo’s volgen op vier punten van KV Oostende.