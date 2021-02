Merel Maes, 16-jarig hoogspringfenomeen dat tegelijk nog in provinciale voetbalt

Merel Maes is zestien jaar. Ze voetbalt. Ze studeert wetenschappen. Ze doet sinds de zomer van 2017 aan hoogspringen. Op het BK indoor sprong ze 1,91m, daarmee is ze de op twaalf na beste op ter wereld van dit jaar en maakt ze kans op een EK-selectie. ‘Ze zweeft wel over de lat, maar zal nu niet gaan zweven.’