Geen derde plaats voor Oostende na late tegentreffer Eupen

83 minuten lang stond KV Oostende virtueel derde, maar uiteindelijk liet het zaterdag aan de Kehrweg peperdure punten liggen (1-1). Na een matige pot maakte Baby in de slotminuten nog de openingstreffer van Hjulsager ongedaan.

In volle strijd om een plaatsje in de top vier moest KV Oostende topschutter Sakala missen met een voetblessure, opgelopen tijdens de inhaalwedstrijd tegen Genk. De afwezigheid van de Zambiaan liet zich dan ook lang voelen op het terrein. Want ondanks het meeste initiatief én overwicht kwamen de Kustboys voor de rust lang niet aan kansen. Vervanger Kvasina toonde zich vooral onhandig aan de bal, de Oostenrijker knalde de eerste grote kans op Agbadou. Aan de overkant kon Prveljak eventjes de neus aan het venster steken, al sneed Hendry hem goed pas af toen de spits het straatje indook. Dat waren schaarse mogelijkheden die in de Oostkantons als zoethoudertje dienden. Eventjes kreeg Vandendriessche het nog warm. Een drieste fout werd gesignaleerd door de VAR, maar Vergoote trok uiteindelijk zelf niet naar het scherm.

Oostende besefte dat puntenverlies aan de Kehrweg hen erg zuur kon opbreken en schakelde na de rust meteen een tandje bij. Een vroege verwittiging van Vandendriessche werd meteen gevolgd door de openingstreffer van Hjulsager. Zijn binnentikker op aangeven van Bataille werd eerst afgevlagd voor buitenspel, al bleek dat na een review onterecht. Met een minuutje uitstel mocht de Deen toch vieren. 0-1, en KVO virtueel op een voorlopige derde plaats.

San José besloot als tegenzet Ndri te brengen, die Eupen meteen wat schwung bijbracht. Toch was een schotje van Boljevic in de handen van Hubert lang het beste wapenfeit voor de Panda’s. Ook Blessin besloot offensief vers bloed te brengen met Thiam en Bätzner, die ietwat verrassend op de bank zat. Maar nieuwe kansen bleven uit.

Het slotkwartier diende zich vooral nerveus aan: het kwam de kwaliteit op het terrein absoluut niet ten goede. Oostende probeerde te consolideren, waardoor het toch nog tegen de lamp liet. Na een afgeblokt schot van Ndri belandde de bal in de voeten van Baby, die kurkdroog Hubert ter plaatse liet. Een antwoord van Oostende, duidelijk aangeslagen, kwam er niet meer. En zo kunnen de kustjongens zondag hun vierde plaats verliezen zonder dat ze echt gedomineerd werden.