Piet De Groote voorgedragen om Leopold Lippens op te volgen als burgemeester van Knokke-Heist

Deze voormiddag is Piet De Groote officieel voorgedragen als opvolger voor Leopold Lippens door het schepencollege. De waarnemend burgemeester was topkandidaat om Lippens op te volgen.

Piet De Groote. Foto: BELGA

De Groote moet wel nog officieel bevestigd worden als nieuwe burgemeester door de gemeenteraad komende donderdag. Maar dat is dus een formaliteit. Daarna legt hij de eed af bij gouverneur Carl Decaluwé.

De keuze voor De Groote is logisch. Hij was eerste schepen onder Lippens bestuur, en haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 het meeste stemmen na de overleden burgervader.